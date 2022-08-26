مسيرات وتجمعات حاشدة لدعم نائبة الرئيس في الأرجنتين بعد اتهامها فى قضية فساد

فاطمة شوقى

خرجت العديد من المظاهرات والتجمعات المؤيدة لنائبة الرئيس الأرجنتينيى ، كريستينا فيرنانديز دى كيرشنر ورفضا لعملية قضائية ضدها ، وكانت هناك تجمعات حاشدة أمام منزلها في بوينيس آيريس.



Una multitud también Córdoba sale a la calle para apoyar a Cristina dale RETUIT #TodosConElla #TodosConCristina pic.twitter.com/wf2b5RJTzo

— SPN Nacional ☀️ (@spnnacional6) August 25, 2022



كريستينا فيرنانديز

وأشارت وكالة "برينسا لاتينا" إلى أنه وسط الصخب العام وهتافات مؤيدة لكريستينا ، نزلت كيرشنر من السيارة التي أحضرتها من مجلس الشيوخ للسير عبرها وتحية الحشد حتى دخلت المبنى التي تعيش فيه في حى ريكوليتا في بوينيس آيريس.



كيرشنر تحى مؤيديها

ونُفِّذت حشود دعم ضخمة أخرى في المدن الأرجنتينية الرئيسية ، مثل قرطبة (في الوسط) وسانتا في وروزاريو (الوسط الشرقي) ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم إعداد العديد من الأعمال في بوينس آيرس ومدن أخرى لعطلة نهاية الأسبوع المقبلة ، تحت شعارات مثل "كريستينا يدافع عنها الناس".



كريستينا

وأعلن حزب العدالة عن تضامنه مع نائبة الرئيس وحثت الحركة العسكرية على البقاء موحدا ومنظما وفى حالة تأهب دائم.

بالإضافة إلى ذلك ، دعا حزب العدالة والتنمية ، وهو عضو في الائتلاف الحكومي جبهة تودوس (يسار الوسط البيروني) ، إلى جلسة عامة في 3 سبتمبر من أجل تحديد موعد لمسيرة وطنية للتنديد بما يعتبرونه اضطهادًا سياسيًا و محاولة تحريمه ضد نائب الرئيس.



نائبة الرئيس الارجنتينى

وتم اتهام كيرشنر ، البالغ من العمر 69 عامًا ، البيروني من يسار الوسط ، مع اثني عشر شخصًا آخرين بجرائم تكوين الجمعيات غير المشروعة وإدارة احتيالية مشددة في قضية تتعلق بالفساد المزعوم في المزايدة على الأشغال العامة عندما كان رئيساً بين عامي 2007 و 2015. .