اليوم السابع
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مستشفيات جامعة القاهرة: قصر العينى يحرص على التطور باستخدام روبوت بالجراحات

الجمعة، 26 أغسطس 2022 10:49 م
مستشفيات جامعة القاهرة: قصر العينى يحرص على التطور باستخدام روبوت بالجراحات القصر العيني الفرنساوي
كتب محمود رضا الزاملى

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قال دكتور حسام صلاح، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، نحن الآن نعيش فى الثورة الصناعية الرابعة والتى داخلت كل المجالات ومن ضمنها المجال الطبى لذلك حدث تطور كبير، لافتا إلى مستشفى قصر العينى يعد أقدم مدرسة طب فى الشرق الأوسط ولابد أن يكون تستمر لنا الريادة لتخرج أطباء مدربين بأحدث التقنيات .  

 

وأضاف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، إن مستشفى قصر العينى يحرص على مواكبة التطور فى علاج الأورام والعمليات الجراحية المتقدمة بدخول تقنية الروبوت الجراحى التى انتشرت فى كل المراكز الطبية المتطورة على مستوى العالم. 

 

وتابع إن الروبوت الجراحى ينفذ العملية عن طريق استخدام طبيب متخصص بأحدث طرق ويكون ذلك بدقة وعمق، وكل هذا متوفر فى الروبوت الجراحى، وأشهر النتائج التى ينجزها الروبوت الجراحى فى جراحات الأورام لأنها تساعد بشكل أسرع وتقلل نزيف الدم وتقليل مدة إقامة المريض داخل المستشفى، مؤكدا على أن عمليات الأورام باستخدام الروبوت الجراحى بتكون النتائج أسرع وأحسن.

 

واستطرد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، نسعى دائما إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس وبالفعل سافر عددا من أعضاء هيئة التدريس للخارج لتعلم استخدام هذا الروبوت كجهاز لرفع المهارات داخل الجرح وأثناء العملية. 

 

وأكد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، نسعى فى مستشفى القصر العينى للتحول إلى أكبر مركز تدريب فى الشرق الأوسط وافريقيا فيما يخص المسالك البولية باستخدام الروبوت الجراحى وسنتوسع فى الجراحة العامة واستطع البنك المركزى المصرى توفير روبوت بتكلفة 45 مليون جنيه . 

 

وفى السياق ذاته، قالت دكتورة منال المصرى، عميد كلية طب القصر العينى، نؤكد على أن الطبيب المصرى يحصل على التدريب منذ اليوم الأول لدخوله كلية الطب حتى آخر يوم فى حياته، لأنه دائم التطور ومواكبه التطور فى كافة التخصصات ولدينا معامل المحاكاة لتدريب طلبة الطب على أعلى مستوى . 

 


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مصر

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