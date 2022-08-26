اليوم السابع
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مذكرة تفتيش منزل ترامب تكشف العثور على 184 مستندا سريا فى مارالاجو

الجمعة، 26 أغسطس 2022 07:20 م
مذكرة تفتيش منزل ترامب تكشف العثور على 184 مستندا سريا فى مارالاجو دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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كشفت إفادة لمكتب التحقيقات الفيدرالى تم استخدامها لإقناع القاضى للحصول على مذكرة تفتيش ‏لمنزل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى فلوريدا، أن السلطات عثرت على 184 وثيقة سرية فى ‏مراجعتها الأولية للصناديق التى تم استردادها من المنزل فى محاولة بدأت بعد بضعة أشهر فقط من ‏مغادرته منصبه.‏

 

تحتوى الإفادة الخطية المكونة من 28 صفحة على العديد من التنقيحات ولكنها تشير إلى أن السلطات ‏تعتقد أن الأدلة أو البضائع المهربة أو ثمار الجريمة أو غيرها من العناصر التى حصل عليها بشكل غير ‏قانونى سيتم العثور عليها فى مارالاجو

 

فى ملف منفصل يشرح الأساس المنطقى وراء تنقيحاتها، قالت وزارة العدل أن عليها حماية "مجموعة ‏واسعة من الشهود المدنيين"، محذرة من أنهم قد يواجهون الترهيب على الأرجح.‏

 

أمر قاضى الصلح الفيدرالى نفسه الذى وافق على التفتيش وزارة العدل بإصدار الشهادة الخطية التى ‏أقنعته بالموافقة على أمر التوقيف. ‏

 

وخلص القاضى بروس راينهارت يوم الخميس إلى أن التنقيحات المقترحة من وزارة العدل كانت ضيقة بما ‏يكفى للسماح بالإفصاح العلنى مع حماية تحقيقهم الجاري.‏

 

يأتى إصدار الشهادة الخطية بعد الكشف عن المذكرة التى سمحت بالبحث عن منزل ترامب، مما يشير ‏إلى أن تخزين المستندات هناك ربما يكون قد انتهك قانون التجسس، بالإضافة إلى قانونين آخرين.‏

 

وكان ترامب قد دعا إلى الإفراج عن كل من مذكرة التوقيف والإفادة الخطية، حيث قام برفع قضية ‏منفصلة ولكنه طلب أمرًا قضائيًا بعرقلة تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالى ويطلب من المحكمة تعيين ‏خبير خاص للقضية. ‏

 

 


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