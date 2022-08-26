مدير صندوق تحسين الأقطان يكشف كيف رفعت مصر صادراتها من الأقطان أكثر من 100%؟

علق عادل عبد العظيم مدير صندوق تحسين الأقطان، على الارتفاع الكبير فى صادرات مصر من القطن المحلى والذى بلغ 101% عام 2021، قائلا: هناك مجهود ضخم بذلته الدولة فى قطاع القطن خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، حيث أولت الدولة اهتمامًا بالغًا لتحسين جودة القطن المصرى.

وأضاف مدير صندوق تحسين الأقطان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى، أن هناك مجموعة من المحاور الهامة ساعدت فى زيادة إنتاج وتصدير الأقطان المصرية مشيرا إلى أن الدولة ساعدت الفلاحين بالتقاوى المحسنة كليا وتم زراعة 333 ألف فدان قطن التقاوى كلها من وزارة الزراعة وهى تقاوى محسنه لزيادة الإنتاجية.

وتابع مدير صندوق تحسين الأقطان، إن جهود الدولة ساعدت فى احتواء الهزة العالمية التى حدثت للقطن المصرى قبل عام 2014 بسبب خلط الأصناف ووجود سماسرة فى التسويق ما تسبب فى خروج القطن المصرى من أسواق العالم وكل هذه السلبيات تمت معالجتها حاليا وهو ما ساهم فى زيادة التصدير.

وأكد أنه تم مساعدة الفلاحين عبر توريد الأقطان بشكل مباشر إلى مراكز التجميع للقضاء على المضاربات التى يسببها السماسرة.