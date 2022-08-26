اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم الخدمات الطبية لمصابى حادث الطريق الدولى الساحلى

الجمعة، 26 أغسطس 2022 09:47 م
محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم الخدمات الطبية لمصابى حادث الطريق الدولى الساحلى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتقديم كافة الخدمات الطبية لـ 12 شخصا، من سبرباي بمحافظة الغربية، أصيبوا في انقلاب سيارة ميكروباص على رافد الطريق الدولي الساحلي، بمنطقة جزيرة الورد بعد بورصة أسماك الرياض، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعاف الأولية والفحوصات الطبية والأشعة المطلوبة داخل قسم الاستقبال.

وأعلنت غرفة العمليات بمديرية الصحة حالة الطوارئ لاستقبال المصابين الـ12، وتواجد عدد من الأطباء بالمستشفى لتقديم كافة الخدمات الطبية لهم، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من نور أحمد محمد، عام، ودينا السيد عمر 28 سنة، وحور أحمد محمد، 3 سنوات، وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب، 9 سنوات، وداليا محمود فراج،33سنة، وبسمله محمد عبدالوهاب، 3 سنوات، ووفاء محمد عبدالوهاب، 6 سنوات، وأحمد ابراهيم الدسوقي، 35سنة، وقنعه حسن ابراهيم، 60 سنة، وشروق عبدالخالق الجزار، 26سنة،وحبيبية عبدالخالق الجزار، 18 سنة، وعنايات عبدالاه الخلعي، 50 سنة  وجميعهم مصابون بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميهم من سبرباي غربية،، وتجرى لهم الاسعافلات اللازمة، بالمستشفى العام.


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