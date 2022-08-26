محافظ كفر الشيخ: تبطين 323 كيلو مترا من الترع واستكمال تأهيل 8 كيلو آخرين

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تبطين 323 كيلو من الترع بمراكز ومدن المحافظة ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة، والتي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية، والتي سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع في نهاية المصبات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع مستمر، وجاري استكمال تأهيل ترع " الجميزة، شباس عمير، قبريط، صندلا، محرم "، مشيراً إلى أن الهدف من تبطين جسور الترع والطرق من الانهيارات، الحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل، والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، تابع الأعمال الجارية لتأهيل وتبطين الترع بقرى مركز مطوبس ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة، إضافة لاستكمال المشروعات المتعددة بقرى مطوبس، مشيراً إلى أنه تم طرح 508 كيلو، وتمت الترسية لتأهيل 250 كيلو ترع، وجارى الترسية لتبطين وتأهيل 258 كيلو ترع اخرى، ومن المستهدف تبطين وتأهيل ألف كيلو خلال الأربع سنوات بدأت من شهر يوليو 2020، لشهر يوليو 2024م.



تأهيل وتبطين الترع بقلين



تأهيل وتبطين الترع بقلين_1



تبطيسن الترع بكفر الشيخ



تبطين ترعة الجميزة



تبطين ترعة صندلا



تبطين ترعة قبريط (1)



تبطين ترعة قبريط_1



جانب من اعمال تبطين الترع بكفر الشيخ



جانب من تبطين الترع (1)









