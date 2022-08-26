اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 02:46 م
أكرم القصاص
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محافظ بني سويف يوافق على فتح فصول ثانوي تجاري "بنات" بقريتي بني ماضي وباها

الجمعة، 26 أغسطس 2022 02:29 م
محافظ بني سويف يوافق على فتح فصول ثانوي تجاري "بنات" بقريتي بني ماضي وباها الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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استجاب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لمطلب بعض الأهالي بقريتي "بني ماضي مركز ببا، وباها مركز بني سويف"، بفتح فصول ثانوي تجاري للبنات، ملحقة ببعض المدارس للتعليم الأساسي  " كفترة مسائية، وذلك للتخفيف عن كاهل الأهالي والتيسير على الطالبات من تلك القرى.

 حيث اعتمد المحافظ مذكرتين تقدم بهما  محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، وتضمنتا الإشارة إلى أنه قد تم تشكيل لجنة لمعاينة المدرستين المقترحتين لإقامة فصول ثانوي تجاري بهما ، لتحديد مى صلاحيتها ، وقد أقرت اللجنة بصلاحية المدرستين  لهذا الغرض وهما ( مدرسة بني ماضي الابتدائية بنات /إدارة تعليم ببا ، ومدرسة البراء بن مالك للتعليم الأساسي /إدارة تعليم بني سويف)، وعليه تمت مخاطبة هيئة الابنية التعليمية ، والتي أفادت من جانبها بانه لا يوجد مانع من فتح تلك الفصول.

وأشار وكيل الوزارة بدعم محافظ بني سويف المستمر للمنظومة التعليمية والدفع بجهود المديرية لتنفيذ توجيهات وتكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتقديم الدعم اللازم لمتلطباتها والتيسير  على أولياء الأمور.

 


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