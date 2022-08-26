محافظ المنوفية يتابع آخر مستجدات تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بتلا

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (الميجا) بمركز ومدينة تلا، وذلك للتأكد من تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان الانتهاء من كافة الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية كونه مشروع خدمي وهام ويعود بالنفع العام علي المواطنين ، حيث أفاد رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا بمتابعته الميدانية للمشروع على أرض الواقع وأن العمل جارى على قدم وساق للأعمال الإنشائية للبيارات بقرى كفر العرب وكفر محمد وكفر صناديد ، فضلا عن تنفيذ أعمال الصرف الصحى بقرية كفر قرشوم.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية إلى أن المشروع يتكون من 4 محطات معالجة ، 14 محطة رفع ، شبكات انحدار وسيخدم عدد 16 قرية و14 تابع بإجمالي تكلفة تقدر بـ 1.4 مليار جنيه ، ومن المستهدف إنشاء 42 ألف توصيلة منزلية لخدمة ما يقرب من 184 ألف نسمة ، لافتاً إلى أن هذا المشروع الحيوى سيساهم وبشكل ملحوظ في رفع كفاءة البنية التحتية والتوسع في خدمات الصرف الصحي وتحسين نوعيتها بما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة .

وفى سياق متصل ، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالطريق السريع مدخل قرية طوخ طنبشا أمام الجامعة الأهلية بطول (1320) م2 وتركيب بلاط الإنترلوك بالطريق بطول (880)م2 ، كما تابع رئيس المدينة أعمال الرصف بشارع " 24 " الحربى طريق كفر عليم بطول (500)متر ، حيث تم الإنتهاء من فرد طبقة الربط بالطريق وتوسعته (اتجاهين) وإنشاء أرصفة جانبية وبلاعات أمطار وجزيرة وسطى وزرع أعمدة ديكورية حديثة ، فضلا عن متابعة أعمال رصف شارع أحمد خليل والذى يربط الطريق السريع وطريق (24) الحربى ( كفر عليم ) ، وكذا متفرعات منطقة الزراعة والأعمال التمهيدية لرصف منطقة مزلقان شرق أمام الساحة وتركيب الأعمدة الديكورية بالجزيرة الوسطي وبلاط الإنترلوك بشارعى البلشى وأبو شاهين ، مؤكدا على الشركات المنفذة بتسريع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة مع الإلتزام الكامل بالمواصفات والمعايير الفنية حفاظا على الصالح العام .

وفى الشهداء ، تابع رئيس الوحدة المحلية الأعمال التمهيدية للرصف بطريق " 25" ( الشهداء /العراقية) وجارى إستكمال تسوية ودك طبقة الأساس بالطريق بطول (7)كم ، وكذا متابعة أعمال التطوير بطريق " 88" ( الشهداء /دنشواى ) تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ، يأتي هذا تماشيا مع الخطة الشاملة التى يتم تنفيذها على أرض المنوفية لتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال التشطيبات النهائية لتطوير ورفع كفاءة نفق السكة الحديد من تركيب بلاط البازلت وصب الأرضية وتركيب شبكة صرف للقضاء على تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الشتاء ، فضلا عن متابعة أعمال قطع الفرمة بطريق سرس الليان بشارع محمد حسنى ورياض تمهيدا لتركيب بلاط الانترلوك لإضفاء مظهرا جماليا وحضارياً.

وتابعت رئيس حى غرب شبين الكوم أعمال التطوير بمقر المبنى الجديد لرئاسة الحى ، حيث تم الانتهاء من تركيب الاسقف المعلقة والأرضيات وجاري العمل علي الانتهاء من أعمال الدهانات والتوصيلات الكهربائية بالمركز التكنولوجي، فضلا عن متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع خلف مدرسة المساعى العسكرية تمهيدا لأعمال الرصف لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً بالمنطقة .

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة جهودهم فى المتابعة الميدانية لكافة أعمال المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نهو الأعمال وفقاً للتوقيتات المقررة وذلك لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.