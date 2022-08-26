محافظ الدقهلية يحيل 32 محضرًا لمخالفات بمجال المخابز والأسواق إلى النيابة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار .

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز أسفرت عن تحرير 35 محضرا بمركز ومدينة بلقاس، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها بنطاق مركز ومدينة بلقاس، ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملة التي تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز بنطاق مراكز ومدن المنصوره ومحلة دمنه ودكرنس وشربين، وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 9 محاضر تصرف بإجمالي 264 شيكارة و3 محاضر تجميع بطاقات بإجمالي 112 بطاقة و3 محاضر تجميع دقيق بإجمالي 12 شيكارة دقيق بلدي و4 محاضر عدم احتفاظ لسجل التفتيش ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر عدم وجود قائمة وعدد 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.