متهمون يعترفون لمباحث القاهرة بتكوينهم عصابة لسرقة السيارات فى التجمع

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف متهمون أمام رجال المباحث بالقاهرة، بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بمنطقة التجمع الخامس، وتمكنوا من تتبع أحد المواطنين أثناء تواجده بفرع بنك بدائرة القسم، وأثناء ركن السيارة قاموا بكسر الزجاج واستولوا على مبالغ مالية وعدد من الشيكات، ونجح رجال المباحث فى القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، نجحت في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم اكتشف كسر الزجاج الخلفى للسيارة وسرقة (المبلغ المالى ، عدد 4 شيكات بنكية) من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بالاشتراك مع شخصين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات "بأسلوب التتبع وكسر الزجاج".

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي، تم ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار- عدد 3 أجهزة كمبيوتر محمول "لاب توب"- مبلغ مالى - مشغولات ذهبية- ساعة يد- سيارتان "إحداهما المستخدمة فى ارتكاب الواقعة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أقروا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسلاح النارى بقصد الدفاع.