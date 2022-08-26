ما هى علاقة الاكتئاب بالخرف

كتبت نهير عبد النبى

إذا كنت تعاني من الاكتئاب فهناك احتمال كبير أن تتضاءل حدة عقلك جنبًا إلى جنب مع حالتك المزاجية وعندما يحدث ذلك ، قد تخشى أن يكون مرض الزهايمر أو أي شكل آخر من أشكال الخرف قد بدأ، و قد يتم الخلط بين أعراض الاكتئاب وعلامات الخرف، ولكنها قد تكون أيضًا مؤشرًا على ضعف الإدراك ، خاصةً إذا بدأ الاكتئاب في وقت متأخر من الحياة.

لكل هذه الأسباب إذا كنت تعاني من مشاكل في المزاج أو الذاكرة ، فاطلب تقييمًا لتحديد السبب ومعرفة ما إذا كان علاج الاكتئاب يمكن أن يواجه أي مشاكل معرفية قد تواجهها.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinicقال الأطباء أن في كثير من الأحيان قد تتم إحالة شخص ما لأنه يعاني مما يعتقد أنه خَرَف ، ولكن اتضح أنه مصاب بالاكتئاب فالأشخاص الذين أصيبوا بالخرف أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب لهذا السبب من المهم دائمًا فحص الاكتئاب لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإدراك.

ما الرابط بين الاكتئاب والخرف؟

قد يؤثر الاكتئاب أكثر من مزاجك حيث ارتبط اضطراب المزاج بزيادة الالتهاب ، وهو ما تشير الدراسات إلى أنه قد يلعب دورًا في الخرف وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية. أيضًا ، إذا شعرت بالإحباط ، فقد تكون أقل عرضة للالتزام بنمط حياة صحي وأكثر عرضة للانخراط في سلوكيات غير صحية ، مثل الأكل / اتباع نظام غذائي سيء ، والبقاء مستقرًا، والتدخين وتناول الكحول بكثرة - وكل ذلك قد تؤثر على صحة دماغك وإدراكك.

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الاكتئاب والقلق من عوامل الخطر المحتملة للخرف في وقت لاحق من الحياة على سبيل المثال، أفاد الباحثون أنه من بين أكثر من 1100 من كبار السن ، كان الاكتئاب مرتبطًا بانخفاض حجم الدماغ وزيادة مشاكل الذاكرة وعلامات شيخوخة الدماغ في بحث آخر ، وجد العلماء الذين قاموا بتحليل البيانات من 34 دراسة (شملت ما مجموعه 71244 مشاركًا خاليًا من الخرف) أن الاكتئاب مرتبط بشكل كبير بتدهور الوظيفة الإدراكية.

ما هي الأعراض المشتركة بين الاكتئاب والخرف؟

يشترك الاكتئاب والخرف في الأعراض ، مما قد يجعل من الصعب التمييز بين الحالتين وهى:

-صعوبات التركيز.

-مشاكل في الوظيفة التنفيذية (مثل اتخاذ القرار والتخطيط والاهتمام بالتفاصيل وحل المشكلات).

-انخفاض سرعة المعالجة العقلية.

-فقدان الاهتمام بالأنشطة الممتعة.

-الانسحاب الاجتماعي / العزلة.

مما يفاقم الموقف هو أن كلا الاضطرابين يمكن أن يحدثا في نفس الوقت ، والاكتئاب قد يجعل ضعف الإدراك الحالي أسوأ .

ما يمكنك القيام به لحماية مزاجك و عقلك



-التزم بنظام غذائي صحي للقلب والدماغ غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وقليلة الدهون المشبعة والسكريات المضافة والصوديوم.

-مارس ما لا يقل عن 30 إلى 45 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة يوميًا ، النشاط البدني هو معزز معروف للمزاج وقد يعزز صحة الدماغ والمعرفة بشكل عام.

-ابق على اتصال فكريا واجتماعيا، شارك في الأنشطة المحفزة عقليًا التي تستمتع بها ، وابحث عن فرص للتفاعل مع العائلة والأصدقاء.