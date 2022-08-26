جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلى به ماكرون، خلال زيارته إلى مقبرة "بولوغين" بالجزائر العاصمة والتي كانت المقبرة الرئيسية للأوروبيين أثناء الاستعمار الفرنسي للجزائر.



وأضاف أن الأخبار المتداولة حول سبب زيارته إلى الجزائر من أجل المطالبة برفع كمية الغاز لا أساس لها من الصحة، موضحا أن بلاده لا تعتمد في إنتاجها بصفة كبيرة على الغاز سوى بنسبة 20 بالمائة، قائلا:" الغاز الجزائري يمثل ما بين 8 و 9 بالمائة، وهذا يكفينا".

وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس الفرنسي عن شكره للجزائر على زيادة ضخ الكميات في أنبوب الغاز الذي يغذي إيطاليا.



واستطرد قائلا:" أشكر الجزائر على زيادة الكميات في أنبوب الغاز الذي يغذي إيطاليا، إنه جيد لإيطاليا، و جيد لأوروبا، ويحسن التنوع في أوروبا، الذي كان يعتمد بشدة في السابق على الغاز الروسي".



كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصل مساء أمس/ الخميس/ إلى الجزائر، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، على رأس وفد وزاري، وعقد مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأكدا الرغبة المشتركة للبلدين في التأسيس شراكة استثنائية مبنية على الاحترام والثقة وتوازن المصالح.