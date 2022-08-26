وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 101,140 إصابة جديدة، بما في ذلك 358 حالة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 22,802,985 إصابة.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 81 وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس التاجي، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 26,413 وفاة.

ووصل عدد المرضى في حالات خطيرة إلى 575 مريضا مقارنة بـ 566 مريضا في اليوم السابق.

وقفزت الحصيلة اليومية إلى 180,752 حالة في 17 أغسطس من 84,097 حالة في اليوم الذي سبقه، ثم انخفضت خلال الأيام الخمسة التالية لتصل إلى 59,025 يوم الاثنين، لكنها ارتفعت إلى 150,219 يوم الثلاثاء قبل أن تنخفض إلى 139,324 يوم الأربعاء و113,371 يوم الخميس.