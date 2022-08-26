وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" أنه خلال الفترة بين 24 فبراير 2022 و 26 أغسطس 2022، تضمنت الخسائر القتالية الإجمالية للعدو 1936 دبابة (من بينها 7 خلال اليوم الماضي)، و4251 مركبة قتالية مدرعة، 1040 نظاما مدفعيا (من بينها 3 اليوم الماضي).

وأشارت الوكالة إلى أن خسائر روسيا تضمنت أيضا 272 راجمة صواريخ، و 148 منظومة مضادة للطائرات، و234 طائرة، و202 طائرة هليكوبتر، و3162 مركبة وخزانات وقود (من بينها 2 اليوم الماضي)، و15 سفينة وزورقا حربيا، و834 طائرة بدون طيار (من بينها 6 في اليوم الماضي)، و99 وحدة معدات خاصة. وتم إسقاط ما مجموعه 196 صاروخ كروز لروسيا.