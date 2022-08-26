اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 08:29 ص
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كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات مرورية بعد غلق نفق بطريق القطامية العين السخنة

الجمعة، 26 أغسطس 2022 08:00 ص
كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات مرورية بعد غلق نفق بطريق القطامية العين السخنة كاميرات مراقبة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية بسبب غلق نفق السيارات بشارع الخمسين بطريق القطامية العين السخنة منعا للزحام المرورى أثناء تطوير الطريق، وسط متابعة حركة السيارات لحين الانتهاء من مدة الأعمال.

 

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير شارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادى، مما يستلزم غلق كلى لنفق السيارات بشارع الخمسين، أسفل طريق القطامية/ العين السخنة، ولحين انتهاء الأعمال .


 

وشملت التحويلات المرورية التي أجرتها إدارة المرور التالى :
 

-القادم من شارع الخمسين يسلك يميناً طريق القطامية/ العين السخنة والدوران والعودة من كوبرى الدائرى الأوسطى.

 

-القادم من مناطق القطامية استكمال السير تجاه كوبرى محمد فوزى والطريق الدائرى.

 

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.


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