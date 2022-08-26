قطاع الأعمال: الإعداد لطرح مشروع تطوير عروض الصوت والضوء بالكرنك

كتب عبد الحليم سالم

تابع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، المشروعات الجارية والمستقبلية للشركات التابعة العاملة في قطاعات الفنادق والسياحة والتجارة الداخلية والخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

وتم خلال الاجتماع، بحسب بيان صحفي اليوم الجمعة، عرض الموقف الحالي للمشروعات الفندقية في الشركة القابضة وشركاتها التابعة التي تتنوع بين فنادق تاريخية ومعاصرة سواء بتمويل ذاتي أو بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها مشروع تطوير فندق شبرد، ومشروع إعادة إحياء فندق كونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، وتطوير فندق سفير دهب.

كما تم استعراض جهود إعادة هيكلة وتطوير شركة مصر للسياحة، والإعداد لإطلاق منصة "طوف وشوف" للمقاصد السياحية غير التقيليدية، إلى جانب مشروعات شركة الصوت والضوء ومنها تطوير عروض منطقة أهرامات الجيزة وتحديث الأفلام الخاصة بعرض الصوت والضوء بمنطقة أبو سمبل، كما يتم حاليًا الإعداد لطرح مشروع تطوير عروض الصوت والضوء بالكرنك، وجاري التفاوض لإقامة عرض في قلعة قايتباي بالإسكندرية وآخر بالقبة السماوية في سانت كاترين، والإعداد لعروض الواقع الافتراضي VR في بعض المواقع الأثرية والفنادق.

وفيما يخص شركات التجارة الداخلية، تم استعراض جهود تطوير فروع شركتي "هانو بنزايون" و"صيدناوي بيع المصنوعات" بعد دمج 4 شركات في شركتين لتكوين كيانات اقتصادية قوية وتدعيمها ماليا والاستفادة من الأصول المملوكة لها، إلى جانب مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من الفروع، مما انعكس إيجابًا على أداء الشركتين وتحقيق الأرباح.

تناول اللقاء أيضًا متابعة جهود إعادة هيكلة شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) المنتقلة حديثًا إلى محفظة الشركة القابضة للسياحة، حيث تم مؤخرًا دمج شركتي مصر للاستيراد والتصدير ومصر للتجارة الخارجية في شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، ونموذج العمل الجديد الذي يقوم على تقديم خدمات الوساطة والتسويق للمتعاملين في التجارة الخارجية، وتوفير حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات والخدمات المصرفية والتأمينية.

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