قرية سنتريس تودع شهيد الشهامة.. ومباحث أشمون تطارد الجناة

كتب - خالد سنجر وفريق المحافظات

ودعت قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، منذ قليل حاتم هيكل الذى أطلق عليه أهالى القرية لقب "شهيد الشهامة" وسط إجراءات أمنية مشددة.

كانت قرية سنتريس قد شهدت نشوب مشاجرة أمس بين طرفين أبناء عمومة، أخرج فيها أحد أطراف المشاجرة سلاحا ناريا أطلقه بشكل عشوائي، لتصيب إحدى الطلقات حاتم أثناء محاولته تهدئة الأوضاع وفض المشاجرة ليسقط قتيلا متأثراً بإصابته.

تلقى اللواء حازم عبد الحميد مدير أمن المنوفية ، إخطارا من العقيد محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بنشوب مشاجرة بناحية قرية سنتريس استخدمت فيها الأسلحة النارية ، وسقوط قتيل اثناء تدخله لفض المشاجرة.

على الفور انتقل فريق البحث الجنائى برئاسة المقدم مصطفى حسنين رئيس المباحث إلى محل البلاغ، حيث تبين وقوع مشاجرة بين طرفين أبناء عمومة أخرج فيها أحد الأطراف سلاحا ناريا أطلقه بشكل عشوائي، مما أسفر عن مقتل حاتم محمد هيكل ٣٧ سنة موظف بالمترو، بعد إصابته بعيار نارى .

فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط القرية ومنازل اطراف المشاجرة لضمان عدم تجدد الاشتباكات، ويكثف رجال المباحث جهودهم لسرعة ضبط الجناة.