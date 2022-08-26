قبول دفعة جديدة في برنامج البيولوجيا الجزيئية (برنامج دراسي مميز بمصروفات) في "علوم دمياط"

دمياط معتز الشربيني

أعلن برنامج البيولوجيا الجزيئية (برنامج دراسي مميز بمصروفات) عن قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة أو من خريجي الكليات العلمية بكلية العلوم جامعة دمياط للعام الدراسي 2022-2023.



يدرس الطالب عددا من المقررات المتخصصة فى مجال البيولوجيا الجزيئية والمجالات العلمية المرتبطة بها والتي تؤهله لفرص العمل المستهدفة، حيث يتم التركيز على المقررات التى تؤهل الطالب لفهم تركيب جسم الإنسان والحيوان ووظائف أعضاءه و الأليات الجزيئية للعمليات الحيوية و كيفية نشوء الأمراض و وسائل تشخيصها و التقنيات الحيوية الحديثة.



يمكن لخريج هذا البرنامج المنافسة فى الحصول على فرصة عمل فى المجالات التالية:



المختبرات الطبية وتشخيص الأمراض المعدية والسرطان، صناعة وانتاج الأدوية،والمستحضرات الطبية،صناعة الأمصال واللقاحات والأجسام المضادة



مختبرات التحليل الغذائى، المعامل الجنائية.



مختبرات التشخيص الوراثى، مراكز البحوث العلمية والجامعات والكليات الجديدة



وذلك بالإضافة إلى الفرص المعتادة لخريجى كليات العلوم.



