فنى بشركة يعترف أمام المباحث باشتراكه مع شقيقه فى سرقة سيارة بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف فنى بشركة أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بسرقته سيارة في مدينة نصر بأسلوب المفتاح المصطنع بالاشتراك مع شقيقه وقام بإخفاء معالمها لبيعها، وتم القبض عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من (سائق بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) باكتشافه سرقة السيارة الخاصة بالشركة محل عمله وبداخلها الهاتف المحمول الخاص به.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (فنى بذات الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بالاشتراك مع شقيقه.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندى تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها وبداخلها الهاتف المحمول المستولى عليه، وتبين إجراء بعض التعديلات على السيارة لإخفاء معالمها تمهيداً لاستخدامها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.