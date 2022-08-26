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فتح باب التقديم بمركز التعليم المدمج بجامعة الوادى الجديد لعام 2022/2023

الجمعة، 26 أغسطس 2022 01:07 م
فتح باب التقديم بمركز التعليم المدمج بجامعة الوادى الجديد لعام 2022/2023 جامعة الوادى الجديد
كتب ـ محمد صبحى

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أعلن مركز التعليم المدمج عن فتح باب التقديم للعام الدراسي 2022 /2023، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور محمود محارب مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة.
  
وقال الدكتور محمود محارب  مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، إن مركز التعليم المدمج بجامعة الوادى الجديد يقدم برامجه بالشراكة مع كل من جامعة القاهرة وعين شمس والمنيا في كلياتها وبرامجها المختلفة.
 
وأوضح أنه على  الراغبين فى التقدم للدراسة بالتعليم المدمج التوجه إلى مركز التعليم المدمج  بالجامعة بالمبنى الإدارى للجامعة  الدور الرابع، ابتداء من يوم الأحد الموافق 28/8/2022.

التعليم العالى

التعليم المدمج

جامعة الوادى

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