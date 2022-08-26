غلق 3 منشآت تجارية وضبط 180 حالة إشغال متنوع بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الاحياء باستمرار شن الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى الأحياء، وجميع الاسواق العشوائية والتصدى لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، مشددًا على جميع الاجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى، والمتابعة الدورية لردع المخالفين.

وفى هذا الصدد، شن حى العجمى برئاسة السيد موسى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام استهدفت منطقة البيطاش وطريق إسكندرية مطروح وسوق الهانوفيل وسوق الصابرين وتم إزالة الإشغالات والفروشات والباعة الجائلين وتم التحفظ على كمية كبيرة من الإشغالات.

وقام حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت ش 24 الفضالى ومسجد سيدى بشر وإسكندر إبراهيم وش الصداقة ومصطفى كامل وأسفرت الحملة عن غلق 3 منشآت تجارية وضبط 180 حالة إشغال متنوع.

وأكدت المحافظة على استمرار الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين وإزالة الإشغالات ومتابعة الشوارع والميادين والأسواق لعدم عودتها مرة أخرى.