غدا.. طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية يؤدون امتحانى الإنجليزى والتفاضل

كتب لؤى على

يواصل طلاب الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية، امتحاناتهم غدا السبت، ويؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان فى مادتى التفاضل والتكامل والنحو، بينما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان بمادة الانجليزى.

ويؤدى طلاب الدور الثانى لشهادة الثانوية الأزهرية والبالغ عددهم 61278 طالبا وطالبة، الامتحانات فى 375 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (40518) طالبا وطالبة، وطلاب القسم العلمى (20760) طالبا وطالبة، وقد بدأت الامتحانات يوم السبت 20 أغسطس وتستمر حتى الاثنين 29 أغسطس.

وشدد قطاع المعاهد على رؤساء اللجان بالتنبيه على طلاب الشهادة الثانوية، بأنه ممنوع استخدام القلم الرصاص إلا في الرسومات الهندسية، وممنوع استخدام القلم الجاف الأسود والقلم المزيل والقلم الحبر بكل ألوانه، على أن تتم الإجابة بالقلم الجاف فقط لا غير.

كما تم تخصيص غرفة عمليات برئاسة وكيل الازهر للتواصل المباشر مع المسئولين بغرفة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك من خلال تلقي الشكاوى عبر الإرسال على الواتساب.

وتم تخصيص رقمي واتساب لتلقى الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، على مدار اليوم، مع ضرورة أن يرسل مقدم الشكوى ما يثبت هويته، وعدم إرسال الشكوى لأكثر من جهة، لعدم التضارب.

ورقما الواتساب هما: رقم واتساب مكتب فضيلة وكيل الأزهر ٠١٠٠٢٠٧٧٩٩٥ ـ رقم واتساب مكتب رئيس القطاع ٠١٢٢٣٣٤٣٠٠١