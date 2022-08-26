على أنغام السمسمية.. سوق السمك الجديد ببورسعيد يستقبل زواره بالترحاب.. صور

فريق المحافظات

في مشهد يتكرر أسبوعيا، شهد سوق السمك الجديد بحي العرب، اليوم، إقبالا كبيراً من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومن المحافظات الأخرى، وذلك خلال العطلة الأسبوعية، حيث يتكرر مشهد زيارة الآلاف من المواطنين من بورسعيد والمحافظات المجاورة للسوق خلال إجازة نهاية الأسبوع منذ افتتاحه.



وأعرب عدد من زائري بورسعيد عن فخرهم بما لمسوه من رقي وتطور و أن سوق السمك اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التي يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد، فضلا عن شراء مختلف أنواع الأسماك ذات الأسعار المتميزة .



حيث يعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالي بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن كما أكد المواطنون من محافظة بورسعيد أنه جرى إقامة سوق بورسعيد على أحدث مستوى عالمي، مشيدين بالحفاظ على المستوى الحضاري للسوق وذلك نتيجة إدارته من خلال شركة متخصصة في أعمال الإدارة و الأمن والنظافة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.



ويتابع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بصفة مستمرة سير العمل داخل السوق، حيث شدد على استمرار الحفاظ على رقي السوق و خدماته، و يعد سوق الأسماك الجديد واجهة حضارية لمدينة بورسعيد، حيث تم تصميم السوق على أحدث طراز ويعد الاول من نوعه، ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع.



زوار سوق السمك (1)



زوار سوق السمك (2)



سوق السمك (1)



سوق السمك (2)



سوق السمك (3)



سوق السمك (4)



سوق السمك (5)



سوق السمك الجديد (1)



سوق السمك الجديد (2)



سوق السمك الجديد (3)



سوق السمك الجديد ببورسعيد (1)



سوق السمك الجديد ببورسعيد (2)