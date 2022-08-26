"طلاقك مش نهاية الكون".. القانون يحفظ حقوق المرأة وأطفالها بعد الانفصال

كتب - أحمد عبد الهادي - أسماء شلبي

أرتفعت في الاونة الاخيرة نسب الطلاق، بسبب صعوبة أستمرار الحياة بين الطرفين، فحينها تكون الحياة غير قابلة للاستمرار بين الزوجين، يكون الطلاق هو الحل الأخير، وحفظ القانون حقوق الزوجة بعد الانفصال، حماية لها ولأطفالها بعد الانفصال.

ويرصد "اليوم السابع"، 3 حقوق المرأة فى حالة الطلاق، و 7 أخرى إذا كانت حاضنة.

المرأة المطلقة:

- مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود.

- نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية.

- نفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.

المرأة الحاضنة:

إضافة إلى الحقوق السابقة تحصل المرأة المطلقة الحاضنة على 7 حقوق إضافية:

- التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

- أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.

- أجر رضاعة.

- نفقة للصغار.

- مصروفات علاج للصغار.

- مصروفات تعليم للصغار.

- مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار.