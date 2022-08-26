اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 أغسطس 2022 07:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون غدًا امتحان الكيمياء والجغرافيا

الجمعة، 26 أغسطس 2022 07:00 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون غدًا امتحان الكيمياء والجغرافيا امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يؤدى طلاب الثانوية العامة دور ثان السبت 27 اغسطس الجارى  الشعبة العلمية (علوم ـ ورياضيات) امتحان مادة الكيمياء بإجمالى 26 ألف و895 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا بإجمالى 12 ألف و431 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضيات الامتحان في مادة مقايس المفاهيم (الفيزياء).

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث أدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة البابل شيت فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.


التربية والتعليم

امتحان الفيزياء للثانوية دور ثان

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة دور ثان

اخبار مصر

اخبار التعليم

تسريب امتحان الانجليزى للثانوية دور ثان

تسريب امتحان الانجليزى للثانوية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

التعليم تضبط 4 حالات غش بامتحان اللغة الأولى للثانوية العامة دور ثان

الخميس، 25 أغسطس 2022 12:24 م

خفض درجات القبول بالثانوى العام بالبحيرة إلى 220 درجة لاستيفاء أعداد الطلاب

الخميس، 25 أغسطس 2022 11:50 ص

محافظ الدقهلية يقرر النزول بتنسيق القبول بالثانوى العام لـ240 درجة

الخميس، 25 أغسطس 2022 10:30 ص

التعليم تضبط حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة دور ثان

الخميس، 25 أغسطس 2022 09:50 ص

طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الخميس، 25 أغسطس 2022 09:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة