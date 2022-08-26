طرح سيارة الأميرة ديانا للبيع فى مزاد ببريطانيا.. صور

من المقرر طرح السيارة السوداء التى كانت تقودها الأميرة الراحلة ديانا فى ثمانينيات القرن الماضى بالمزاد العلنى فى نهاية هذا الأسبوع فى حلبة سباق سيلفرستون البريطانية.
واحدة من 130 قطعة معروضة للبيع يوم السبت، كانت السيارة المملوكة لديانا بين عامى 1985 و1988. يُعتقد أنها المثال الوحيد للطراز المصنوع باللون الأسود، وفقًا لمزادات سيلفرستون، التى تتوقع أن تجلب أكثر من 100 ألف جنيه إسترلينى ما يقرب من 118 ألف دولار.
سيارة الأميرة الراحلة ديانا
صنع هذا الطراز من السيارة عادة باللون الأبيض لكن حارس شرطة العائلة المالكة طلب طلاء سيارة ديانا باللون الأسود "من أجل التكتم"، على حد قول صائغى المزاد.
سيارة ديانا
وقال أرويل ريتشاردز المتخصص في السيارات الكلاسيكية فى سيلفرستون للمزادات لرويترز إن قرار الأميرة ديانا لقيادة السيارة التى تقل سرعتها قليلا عن 25 ألف ميل (حوالي 40 ألف كيلومتر) على مدار الساعة كانت "خيارا شجاعا للغاية".
وأضاف: "كان جميع أفراد العائلة المالكة الآخرين يقودون سيارتهم في أرجاء لندن في الجزء الخلفي... لسيارة رسمية... وهي تقود سيارة... قد تراها في عقار سكني ليس خارج القصر."
السيارة
يصادف الأسبوع المقبل مرور 25 عامًا على وفاة ديانا، البالغة من العمر 36 عامًا، عندما تحطمت سيارة الليموزين التي كانت على متنها فى نفق في باريس أثناء ابتعادها عن المصورين الذين يطاردونها على دراجات نارية.
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