طرح سيارة الأميرة ديانا للبيع فى مزاد ببريطانيا.. صور

كتبت: نهال أبو السعود

من المقرر طرح السيارة السوداء التى كانت تقودها الأميرة الراحلة ديانا فى ثمانينيات القرن الماضى بالمزاد ‏العلنى فى نهاية هذا الأسبوع فى حلبة سباق سيلفرستون البريطانية.‏ واحدة من 130 قطعة معروضة للبيع يوم السبت، كانت السيارة المملوكة لديانا بين عامى 1985 و‏‏1988. يُعتقد أنها المثال الوحيد للطراز المصنوع باللون الأسود، وفقًا لمزادات سيلفرستون، التى ‏تتوقع أن تجلب أكثر من 100 ألف جنيه إسترلينى ما يقرب من 118 ألف دولار.‏



سيارة الأميرة الراحلة ديانا

صنع هذا الطراز من السيارة عادة باللون الأبيض لكن حارس شرطة العائلة المالكة طلب طلاء سيارة ديانا ‏باللون الأسود "من أجل التكتم"، على حد قول صائغى المزاد.‏



سيارة ديانا

وقال أرويل ريتشاردز المتخصص في السيارات الكلاسيكية فى سيلفرستون للمزادات لرويترز إن قرار الأميرة ‏ديانا لقيادة السيارة التى تقل سرعتها قليلا عن 25 ألف ميل (حوالي 40 ألف كيلومتر) على مدار الساعة ‏كانت "خيارا شجاعا للغاية". ‏

وأضاف: "كان جميع أفراد العائلة المالكة الآخرين يقودون سيارتهم في أرجاء لندن في الجزء الخلفي... ‏لسيارة رسمية... وهي تقود سيارة... قد تراها في عقار سكني ليس خارج القصر."‏



السيارة

يصادف الأسبوع المقبل مرور 25 عامًا على وفاة ديانا، البالغة من العمر 36 عامًا، عندما تحطمت سيارة ‏الليموزين التي كانت على متنها فى نفق في باريس أثناء ابتعادها عن المصورين الذين يطاردونها على ‏دراجات نارية. ‏