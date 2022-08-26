اليوم السابع
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ضبط 1400 شيكارة علف حيواني بمصنع لإنتاج الأعلاف بدون ترخيص في الشرقية

الجمعة، 26 أغسطس 2022 01:39 م
ضبط 1400 شيكارة علف حيواني بمصنع لإنتاج الأعلاف بدون ترخيص في الشرقية جانب من المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 1400 شيكارة علف حيواني داخل مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص في حملات رقابية مفاجئة على المصانع بمركز بلبيس، وذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة  أبو طالب صلاح الدين مدير الإدارة بحملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية بالمنطقة الصناعية بالزوامل بوابه 5 وتلاحظ لنا عن وجود مصنع لإنتاج الأعلاف بدون ترخيص و تم تحريرالمحضررقم 16308 جنح مركز بلبيس ضد "ع.ا.ع" لعدم الترخيص وعدم إصدار شهاده من الزراعة بخلط الأعلاف وتم التحفظ على 1400 شيكاره تبن و شعير و علف أرانب و علف مواشى وعلف دواجن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


 


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