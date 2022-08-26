ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة جمصة

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، والطب البيطري بالدقهلية، حملة ليلية على مدينة جمصة، شملت المرور على عدد من المطاعم والمحال التجارية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية، ومدى صلاحياتها، وضبط الأسعار، يأتى هذا استمرارا لتكثيف الحملات لمراقبة الأسواق، والتأكد من سلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والغذائي، وضبط المخالفين.



ضمت الحملة عددا من مفتشي المديرية، والعقيد هاني أبو ليلة مدير مباحث التموين، ومدير عام شئون التجارة والرقابة، ورئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد من المخالفات والمواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط مخزن وثلاجة مواد غذائية، تابع لأحد المطاعم، بداخله كمية من اللحوم والأسماك والمواد الغذائية، وغير مدون عليها أي بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



التحفظ علي 4 أطنان لحوم وأسماك، ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري.



ضبط 20 كيلوجرام، لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم.



تحرير 3 محاضر ضد مطاعم بناحية جمصة، مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير مخالفا بذلك قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018.



تم تحرير محاضر بالمخالفات السابق ذكرها، وتحويلها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وشدد وكيل مديرية التموين بالدقهلية، علي التنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، لإستمرار تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين.





جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)



جانب من الحملة (3)



جانب من المضبوطات (1)



جانب من المضبوطات (2)



