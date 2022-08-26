شكوى من قرار هدم كوبرى يصل بين أطراف قرية كفر على شرف بالقليوبية.. والرى ترد

أرسل عدد من أهالى قرية كفر على شرف الدين مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية شكوى عبر خدمة صحافة المواطن/ فى اليوم السابع يتضررون فيها من قرار إزالة الكوبرى الذى تم تشييده على نفقتهم الخاصة لربط الطرق والطريق الشرقى من الترعة بمدخل القرية، وذلك لتسهيل حركة التنقل واختصار الوقت فى حالات إسعاف الحلات الحرجة .
وأضاف الأهالى فى شكواهم : "نحن اهالى قريه كفر على شرف الدين على ترعة جانبية قريه كفر منصور يوجد بها أكثر من 150 منزل ، وجارى تبطين الترعة وتم ازاله جميع المعديات البلدى، فكنا نحن المواطنين البلدة بإحضار موافقه من الرى لعمل كوبرى لربط 6 طرق والطريق الشرقي من الترعة بالبلدة وتم عمل الكوبرى على نفقه الأهالي، وذلك بتسهيل دخول سيارات الاسعاف للمنطقة لإسعاف الحالات الحرجة - ودخول سيارات المطافى".
وأضاف الأهالى :"ولكننا فوجئنا بصدور قرار بهدم الكوبرى بناء على شكوى من أحد الأشخاص دون تقديم سبب تضرره كمن الكوبرى الذى يعمل على خدمة مئات السكان من الأهالى ".
ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".
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