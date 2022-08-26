شكوى من قرار هدم كوبرى يصل بين أطراف قرية كفر على شرف بالقليوبية.. والرى ترد

أحمدجمال الدين - القليوبية - إبراهيم سالم

أرسل عدد من أهالى قرية كفر على شرف الدين مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية شكوى عبر خدمة صحافة المواطن/ فى اليوم السابع يتضررون فيها من قرار إزالة الكوبرى الذى تم تشييده على نفقتهم الخاصة لربط الطرق والطريق الشرقى من الترعة بمدخل القرية، وذلك لتسهيل حركة التنقل واختصار الوقت فى حالات إسعاف الحلات الحرجة .

وأضاف الأهالى فى شكواهم : "نحن اهالى قريه كفر على شرف الدين على ترعة جانبية قريه كفر منصور يوجد بها أكثر من 150 منزل ، وجارى تبطين الترعة وتم ازاله جميع المعديات البلدى، فكنا نحن المواطنين البلدة بإحضار موافقه من الرى لعمل كوبرى لربط 6 طرق والطريق الشرقي من الترعة بالبلدة وتم عمل الكوبرى على نفقه الأهالي، وذلك بتسهيل دخول سيارات الاسعاف للمنطقة لإسعاف الحالات الحرجة - ودخول سيارات المطافى".

وأضاف الأهالى :"ولكننا فوجئنا بصدور قرار بهدم الكوبرى بناء على شكوى من أحد الأشخاص دون تقديم سبب تضرره كمن الكوبرى الذى يعمل على خدمة مئات السكان من الأهالى ".

ومن ناحيته قال المهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة القليوبية، إنه بالمعاينة على الطبيعة والفحص بمعرفة تفتيش ري بحري القليوبية تبين أن موضوع الشكوى على ترعة جنابية كفر منصور والتي يتم تأهيلها ضمن المشروع الرئاسي لتأهيل وتبطين الترع تحت إشراف كلية الهندسة ببنها، فإنه توجد تغطية في المسافة من ك 5.500 حتى ك 6.000، وكان هناك كوبري خشبي "معدية قديمة" في ك 5.100 وقد تمت إزالته أثناء أعمال التأهيل.

وتابع، أنه تم الاتفاق على إحلاله وتجديده مع أعمال التأهيل، موضحا أنه قام المنتفعين بعمل كوبري مواسير بمعرفتهم بعيدا عن مكان "الكوبري الخشبي القديم"، في ك 5.350 وهو مخالف للاشتراطات الخاصة بعمل الكباري على المجاري المائية، حيث أنه يبعد عن التغطية اللاحقة بمسافة 150 متر والمسافة القانونية هي 500 متر، علاوة على اعتراض طاقم الإشراف من كلية الهندسة على المواصفات الفنية لعمل الكوبري.

واستطرد، أنه سيتم إزالة كوبري المواسير الذي تم بمعرفة الأهالي وعلى الأهالي التقدم بطلب للإدارة في حالة رغبتهم بترخيص كوبري في مكان الكوبري الخشبي القديم، حتى يكون مستوفى للاشتراطات العامة والمواصفات الفنية المطابقة.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين .

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