شجاعة ابن بنى سويف.. محمود دخل وسط حريق شب بمنزل بالمقطم وأنقذ طفلا من الموت

بنى سويف هانى فتحى

"كنت نايم فى مخزن القهوة وصحيت على صوت صريخ، جريت لقيت نيران مشتعلة فى إحدى العمارات، والأهالى يصرخون لوجود طفل معلق فى إحدى الشرفات بالطابق السادس والنيران تقترب منه"، هكذا روى محمود ماهر ابن مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف والذى يعمل فى أحد المقاهي بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، والذى نجح فى إنقاذ طفل عمره عشرة أعوام من الموت بعد اندلاع حريق فى إحدى العمارات بمنطقة المقطم بعد تعلق الطفل بإحدى الشرفات فى الطابق السادس.

وقال محمود ماهر ابن مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف : أعمل فى أحد المقاهي بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة بحثا عن مصدر رزق لي ولأسرتى "زوجتى وطفل".

وتابع محمود ماهر: "كنت نايم فى مخزن المقهى الذى اعمل فيه وسمعت صراخ فى الشارع ، فخرجت من المخزن لقيت نيران مشتعلة فى أحد العمارات المجاورة المخزن".

واضاف محمود ماهر " شاهدت طفل عمره عشر سنوات معلق فى اى الشرفات بالطابق السادس بالعمارة المشتعلة بها النيران ، وأهالى المنطقة أسفل العمارة ومعهم بطاطين يمسكونها ليقوم الطفل بالقفز من شرفة الطابق السادس بعد ان حاصرته النيران" .

وتابع محمود ماهر: شوفت صورة ابنى مالك مكان الطفل المعلق فى الطابق السادس وسط النيران ، وصعدت إلى سطح العمارة مع شقى بلال مشيرا إلى أنه قام بتكسير باب السطح وقام بإنقاذ الطفل من الشرفة بعد أن أمسكه شقيقه بلال من قدمه واستطاع أن يأخذ الطفل من يده.