زيادة معدل تشغيل الرحلات بمطار القاهرة وسفر ووصول 71 ألف راكب على مدار اليوم

يشهد مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، زيادة فى معدل تشغيل الرحلات الجوية الداخلية والدولية، وذلك بسفر ووصول حوالى 71 الف راكب على متن 503 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات طيران مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، تشهد صالات المطار خلال الـ 24 ساعة، وصول 252 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالى 31 ألف راكب، وسفر 251 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو اسيوية أو افريقية، تقل على متنها حوالى 40 الف راكب، مع الحرص على إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

يذكر أن مطار القاهرة الدولى حقق نجاحاً كبيراً على مستوى القارة الإفريقية من حيث حركة الركاب والشحن الجوى حيث تصدر القائمة التى أصدرها المجلس الدولى للمطارات (ACI) لأول عشر مطارات إفريقية بحصوله على المركز الأول من حيث عدد الركاب فى عام 2021، حيث أستقبل11 مليوناً و346 ألف راكب متفوقاً على مطارات جنوب إفريقيا ونيجيريا وأثيوبيا والمغرب وكينيا، كما حصل على المركز الثانى فى حركة شحن البضائع حيث تم نقل 333 ألفاً و536 طن بضائع.