زاخاروفا: دعوات رئيس لاتفيا لعزل الروس تنتهك المعايير الأخلاقية والإنسانية

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن دعوات رئيس لاتفيا إيغيلز ليفيتس لعزل الروس غير الموالين لسلطاته غير مقبولة وتنتهك جميع المعايير الأخلاقية والأدبية والإنسانية.

وأضافت زاخاروفا - في تعليقها على دعوة رئيس لاتفيا إلى عزل سكان البلاد الروس غير الموالين، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "أن مثل هذه التصريحات من قبل رئيس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تعلن الالتزام بالقيم الديمقراطية، غير مقبولة على الإطلاق وتنتهك جميع المعايير الأخلاقية والأدبية والإنسانية المعتمدة عالميا".

وأعربت الدبلوماسية الروسية، عن أملها في أن يجد ممثلو المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، أخيرا الشجاعة والمبدئية ويقوموا بتقييم مثل هذه التصريحات.

يشار إلى أن رئيس لاتفيا، كان قد دعا ، يوم الأربعاء الماضي على الهواء من إذاعة لاتفيا، إلى عزل سكان البلاد الروس غير الموالين.

وفي سياق متصل، علقت زاخاروفا حول مبادرة وزارة العدل اللاتفية المتعلقة بمنع استخدام اللغة الروسية في مؤسسات العمل في لاتفيا، قائلة "إن ذلك يمثل إبادة جماعية لغوية وإهانة للأقليات القومية، تم رفعها إلى مرتبة سياسة الدولة".

وكان وزير العدل في لاتفيا يانيس بوردانس قد قال في وقت سابق "إن سلطات بلاده تعمل على صياغة قانون حول تقييد استخدام اللغة الروسية في مواقع العمل والأماكن الاجتماعية".