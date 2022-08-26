ونقل (راديو بولندا) اليوم الجمعة، عن مكتب الرئيس الفرنسي قوله "إن المحادثات ستركز على دعم أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية، وتداعيات الصراع على الشعوب في أوروبا.. مضيفا أنه من المتوقع أيضا أن يبحث المسؤولان التحديات الدفاعية والأمنية على السيادة الأوروبية، علاوة على بحث التعاون لضمان الأمن الكامل للجناح الشرقي لأوروبا.

وصرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي - في مقابلة مع التلفزيون البولندي أمس - بأنه سيتحدث مع ماكرون بشأن قضايا الأمن وقضايا الطاقة والتعاون.

ولفت موراوسكي إلى أن القضايا الاقتصادية ستكون من أولويات أجندة المحادثات، مضيفا أن الحرب في أوكرانيا زعزعت الاستقرار بشكل كامل في الاتحاد الأوروبي، إذ تعاني الكثير من اقتصادات الدول الأعضاء بسبب تأثيرات الصراع.



