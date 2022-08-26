رئيس مدينة الأقصر يتابع حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالأحياء.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملات النظافة والتجميل فى أحياء المدينة، بمشاركة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وبالتنسيق مع رؤساء الأحياء ونوابهم ومسئولي قطاعات النظافة بكل حي على مستوى الأحياء التابعة للمدينة، مروراً بالشوارع الرئيسية وكذا الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع.

ويضيف رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تنفيذ حملات النظافة بكافة أحياء المدينة وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

واستهدفت الحملات فى حي جنوب الأقصر، تمشيط شوارع "مرحباً والكورنيش وخالد بن الوليد والصنايع وشارع مجلس المدينة والسجل المدني"، وتم رفع قمامة المنطقة دواخل وعموميات، وقام القلاب برفع الأتربة من أسفل صناديق التليفزيون والخليج وصناديق المدينة المنورة، ورفع الأتربة من جزيرة الإشارة على الكورنيش ورفع صندوق طلائع النصر وجارى إستكمال الأعمال، وفي حي المطار بالوردية الصباحية تم تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة من صناديق طريق منشأة العماري العمومي، والوحدة البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة ومدخل الفاخورة الشرقي وملعب العرب وغسيل أرصفة الجدارية أمام بوابة المطار حتي كمين النافورة.

كما استهدفت تلك الحملات في حي شرق بالوردية الصباحية تنفيذ حملة نظافة استهدفت تفريغ حاويات منطقة البوتجاز والصرف الصحي وشل وجي جي ومغسلة القطارات، وفى حي شمال الأقصر تم تنفيذ حملة نظافة ورفع الصناديق وغسيل الأرصفة، استهدفت مسجد السيد يوسف وسلم سليم وبارك الحنطور أمام ساحة معابد الكرنك وخلف المعبد والتله، والسبتية والتماسيح وطريق الكباش، وفي حي وسط تم غسيل ونظافة ساحة أبو الحجاج ونظافة المنطقة المحيطة بمسجد أحمد النجم وبارك الحنطور، وذلك بالتنسيق مع فريق التدخل السريع بالمحافظة.



حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بأحياء المدينة



رفع المخلفات بأحياء مدينة الأقصر



رئيس مدينة الأقصر يتابع حملات النظافة والتجميل



