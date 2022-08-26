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رئيس الوزراء يتوجه لـ"تونس" لحضور قمة "التيكاد 8" نيابة عن الرئيس السيسى

الجمعة، 26 أغسطس 2022 09:59 م
رئيس الوزراء يتوجه لـ"تونس" لحضور قمة "التيكاد 8" نيابة عن الرئيس السيسى الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار

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يغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار العلمين الدولي، مساء اليوم، على رأس وفد رسمي، متوجها إلى العاصمة التونسية؛ لرئاسة وفد مصر في القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "التيكاد 8"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى.
 
ومن المقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة العامة الأولى المخصصة لمناقشة الموضوعات الاقتصادية، كما سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في القمة.
 
تجدُر الإشارة إلى أن قمة "التيكاد" التي تستضيفها تونس سوف تعقد اجتماعاتها على مدار يومي ٢٧ و ٢٨ أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

تونس

التيكاد

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

اليوم السابع بلس



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