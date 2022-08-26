اليوم السابع
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رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف: النشاط الصيفى بالمساجد أسعد كل الأسر المصرية

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:43 ص
رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف: النشاط الصيفى بالمساجد أسعد كل الأسر المصرية الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية بوزارة الأوقاف
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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قال الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش بوزارة الأوقاف، إن النشاط الصيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف بكافة المساجد على مستوى الجمهورية أسعد مصر كلها والأسر المصرية، مشيرا إلى أن نجاح المشروع جاء من نجاح مديري الإدارات والأئمة على مستوى المحافظات المختلفة، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي عدد الأطفال المشتركين بمسجد عمرو ابن العاص بالقاهرة تخطي الـ 1000 طفل.

وأضاف "دويدار" خلال لقاء عقده بأئمة مديرية أوقاف القليوبية، أن هذا الإقبال الكبير الذي شهدته المساجد بالنشاط الصيفي يأتي من ثقة الأسرة المصرية في المساجد وأئمتها، وكذلك التأكد من وسطية الفكر المقدم للأطفال وأيضا أن الأطفال في أيدي أمينة.

وبالنسبة لقرار وزير الأوقاف برفع صناديق التبرعات من المساجد.. أوضح "دويدار"، أن الوزارة نبهت على كل المساجد الكبرى بتشكيل مجالس إدارات لجمع التبرعات، حيث تم عمل بروتوكول بين الوزارة وبنك مصر لعمل حسابات خاصة بالمساجد، مع منح ماكينات "فوري" للأئمة لتسجيل كل التبرعات بالحساب، حتي يتم تقنين مصروفات تلك التبرعات في تطوير المساجد وصيانتها أو توزيعها على الفقراء والمحتاجين، مشيرا إلى أنه سيتم منح نسبة 10% من إجمالي المبلغ المجمع بالتبرعات توزع بنسب مختلفة على أئمة المساجد والعمال والمفتشين، "هذا حافز للأئمة لمواصلة النشاط وتكثيف العمل عليه".

 

 


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