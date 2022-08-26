دار الإفتاء توضح معنى تنظيم الأسرة وحكمه فى الشرع.. اقرأ التفاصيل

كتب ـ على عبد الرحمن

معنى تنظيم الأسرة وبيان حكمه فى الشرع؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكترونى، حيث أوضحت دار الإفتاء، أن تنظيم الأسرة إذا كان معناه أنْ يتَّخذَ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائلَ التى يريانها كفيلةً بتباعد فترات الحمل، أو إيقافِه لمدة معينة من الزمان يتفقان عليها فيما بينهما، وكان ذلك لأسبابٍ تدعو إليه، وهذه الأسباب يُقَدِّرُها الزوجان حسب ظروفهما.

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "فإننا نرى أنَّ تنظيم الأسرة أو النَّسل بتلك الصورة السابق بيانها، جائزٌ شرعًا وعقلًا ولا حرمة فيه، ومن الفقهاء القدامى الذين فصَّلوا الحديث عن هذه المسألة الإمام الغزالى المتوفى سنة [505: هـ] فى كتاب "إحياء علوم الدين" (2/ 51، ط. دار المعرفة).

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، في تصريحات سابقة، إن الزيادة السكانية هى التحدى الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد، مؤكدا أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذى تقوم به الدولة، مشيرا إلى أن اقتصاد مصر قوى وقادر على مواجهة التحديات، وأنه سيتم البدء فى تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى وجه رئيس الجمهورية بها، بعد إنهاء كافة الأعمال اللوجستية وسيتم بدء التطبيق الفعلى على الأرض أول سبتمبر.

وأضاف رئيس الوزراء، أن معدل النمو يرتفع بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.