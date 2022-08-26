اليوم السابع
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خطوات مبسطة.. تعرف على طرق سحب وإيداع وتحويل الأموال فى البنوك

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:12 ص
خطوات مبسطة.. تعرف على طرق سحب وإيداع وتحويل الأموال فى البنوك ماكينة الصراف الآلي
كتب - أحمد يعقوب

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قرر حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى، إلغاء الحدود القصوى للإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلى.. ويرصد "اليوم السابع" فى هذا التقرير طرق السحب والإيداع وتحويل الأموال فى البنوك بعد هذا القرار.
 

* الإيداع:

- الإيداع فى فروع البنوك بأكثر من 4500 فرعًا بدون حد أقصى للإيداع فى ماكينات  الصراف الآلى ATM  

 
- أية مبالغ مالية بالجنيه المصرى يتم عمل إيداع لها بدون حدود قصوى يوميًا.
 

* السحب النقدى:

 

- السحب النقدى من فرع البنك بحد أقصى 150 ألف جنيه فى اليوم.
 
- السحب النقدى بحد أقصى 20 ألف جنيه فى اليوم من ماكينات الصراف الآلى ATM

* التحويل:

 

- تحويل أية مبالغ مالية مجانًا حتى 31 ديسمبر 2022 عن طريق خدمة الإنترنت البنكى أو تطبيق البنك على المحمول أو تطبيق InstaPay 
 
 

البنك المركزى

الإيداع

السحب

بنوك مصر



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