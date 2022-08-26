خطوات مبسطة.. تعرف على طرق سحب وإيداع وتحويل الأموال فى البنوك

كتب - أحمد يعقوب

قرر حسن عبد الله ، القائم بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى، إلغاء الحدود القصوى للإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك و ماكينات الصراف الآلى .. ويرصد "اليوم السابع" فى هذا التقرير طرق السحب والإيداع وتحويل الأموال فى البنوك بعد هذا القرار.



* الإيداع: - الإيداع فى فروع البنوك بأكثر من 4500 فرعًا بدون حد أقصى للإيداع فى ماكينات الصراف الآلى ATM

- أية مبالغ مالية بالجنيه المصرى يتم عمل إيداع لها بدون حدود قصوى يوميًا.



* السحب النقدى:

- السحب النقدى من فرع البنك بحد أقصى 150 ألف جنيه فى اليوم.

- السحب النقدى بحد أقصى 20 ألف جنيه فى اليوم من ماكينات الصراف الآلى ATM

* التحويل:

- تحويل أية مبالغ مالية مجانًا حتى 31 ديسمبر 2022 عن طريق خدمة الإنترنت البنكى أو تطبيق البنك على المحمول أو تطبيق InstaPay