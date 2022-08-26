حياة كريمة.. نسبة تنفيذ نقطة إسعاف قسطل في أسوان تصل إلى 90٪

تتواصل الأعمال بمشروعات حياة كريمة بمحافظة أسوان ، وتجري بانتظام جولات تفقدية للمسئولين لمشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري بمختلف قرى المبادرة، بناء على توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بمتابعة الأعمال وإزالة كافة المعوقات التى تواجهه الشركات المنفذة.

وفي مركز نصر النوبة، بلغت نسبة تنفيذ الأعمال في موقع انشاء نقطه الإسعاف بقرية قسطل 90%، وهي ضمن مواقع إقامة نقاط إسعاف جديدة، بمنظومة الإسعاف المصرية بمركز نصر النوبة تزامنًا مع الطفرة التي تشهدها في تطوير الخدمات المقدمه للمواطنين.

وسيتم تزويد نقطه الإسعاف بأحدث أجهزة الاتصال اللاسلكي ، لسرعة وسهولة التواصل مع البلاغات المقدمة من المواطنين، وبالارتقاء بالخدمات الطبية والإسعافية المقدمة للمواطنين وفقا للمعايير العالمية ويساعد على سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة .