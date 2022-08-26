حياة كريمة.. قافلة جامعة كفر الشيخ تكشف على 2274 مريضا بقرية أريمون (صور)

كفر الشيخ - محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالقافلة الطبية التي نظمتها جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بقرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهاً الشكر للدكتور عبدالرازق دسوقي، وللأطقم الطبية المشاركة، ولمؤسسة حياة كريمة، لحرصهم على تقديم الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، وخاصة في المناطق النائية.