اليوم السابع
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حياة كريمة.. قافلة جامعة كفر الشيخ تكشف على 2274 مريضا بقرية أريمون (صور)

الجمعة، 26 أغسطس 2022 12:43 م
حياة كريمة.. قافلة جامعة كفر الشيخ تكشف على 2274 مريضا بقرية أريمون (صور) قافلة جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالقافلة الطبية التي نظمتها جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بقرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهاً الشكر للدكتور عبدالرازق دسوقي، وللأطقم الطبية المشاركة، ولمؤسسة حياة كريمة، لحرصهم على تقديم الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، وخاصة في المناطق النائية.

 جاء ذلك بحضور الاطقم الطبية بجامعة كفر الشيخ، واسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، والدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وقشملت القافله 15 تخصصا من الأنف والأذن والباطنة والرمد والأطفال والعظام والجلدية والنساء والتوليد والنفسية والعصبية والجراحة العامه والقلب والأوعية الدموية وجراحة المخ والاعصاب والصدر والمسالك البولية والأسنان، وتم إجراء الكشف الطبى على 2274 مواطنا من أبناء قرية اريمون والقرى المجاورة وصرف العلاج مجانا لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

 اجراء ابلكشف الطبي

اجراء ابلكشف الطبي

اجراء الكشف الطبي على المترددين
اجراء الكشف الطبي على المترددين

اقبال من الاهالي
اقبال من الاهالي

الاطقم الطبية المشاركة
الاطقم الطبية المشاركة

الحضصور من الاطقم الطبية
الحضصور من الاطقم الطبية

توافد الاهاليب
توافد الاهاليب

جانب من التوافد
جانب من التوافد

جانب من المتطوعين من مؤسسة حياة كريمة
جانب من المتطوعين من مؤسسة حياة كريمة

 

 

 
 
 

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