حياة كريمة.. قافلة جامعة كفر الشيخ تكشف على 2274 مريضا بقرية أريمون (صور)

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالقافلة الطبية التي نظمتها جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بقرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهاً الشكر للدكتور عبدالرازق دسوقي، وللأطقم الطبية المشاركة، ولمؤسسة حياة كريمة، لحرصهم على تقديم الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، وخاصة في المناطق النائية.
جاء ذلك بحضور الاطقم الطبية بجامعة كفر الشيخ، واسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، والدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.
وقشملت القافله 15 تخصصا من الأنف والأذن والباطنة والرمد والأطفال والعظام والجلدية والنساء والتوليد والنفسية والعصبية والجراحة العامه والقلب والأوعية الدموية وجراحة المخ والاعصاب والصدر والمسالك البولية والأسنان، وتم إجراء الكشف الطبى على 2274 مواطنا من أبناء قرية اريمون والقرى المجاورة وصرف العلاج مجانا لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.
اجراء الكشف الطبي على المترددين
اقبال من الاهالي
الاطقم الطبية المشاركة
الحضصور من الاطقم الطبية
توافد الاهاليب
جانب من التوافد
جانب من المتطوعين من مؤسسة حياة كريمة
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