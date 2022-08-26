"حياة كريمة" تطلق قوافل طبية مجانية فى الجيزة.. تعرف على المواعيد والأماكن

كتبت – مرام محمد

تولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتماما بالغا بالقطاع الطبى، من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية بصورة دورية بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية فى عدد من التخصصات الطبية من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين فى القرى المدرجة ضمن المبادرة؛ من أجل تحسين صحة المواطنين وتوفير حياة أفضل لهم والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، وتفعيل دور المبادرة فى تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

وتستهدف القوافل الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحى كبيرة، فى إطار السعى لتحسين جودة حياة المواطن المصرى، وتقديم أفضل الخدمات فى كل القطاعات.

وكشفت المبادرة عن أماكن تمركز القوافل الطبية فى محافظة الجيزة فى الفترة ما بين 25 إلى 31 أغسطس الجاري‘ إذ تنطلق القافلة الطبية الأولى فى الفترة ما بين 26 إلى 27 من شهر أغسطس الجارى فى منطقة القطورى التابعة لإدارة جنوب العياط، بينما تنطلق القافلة الطبية الثانية فى الفترة ما بين 30 إلى 31 من الشهر الجارى فى منطقة دهشور التابعة لإدارة البدرشين، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكانت الجيزة من المحافظات التى نالت الحظ بدخولها المرحلة الأولى ضمن مشاريع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الحياة فى 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، بحزمة متكاملة من المشاريع الخدمية والتنموية، تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين والتحسين من الخدمات المقدمة إليهم فى كافة القطاعات، وتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الذى يتطلع إليه المواطنون.



القوافل الطبية المجانية لمبادرة حياة كريمة