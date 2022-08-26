تونس: انطلاق فعاليات مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا "تيكاد 8" غدا

إيمان حنا

تستضيف تونس غدا السبت القمة الثامنة لندوة طوكيو الدولية حول التنمية في أفريقيا "تيكاد 8" التي تستمر فعالياتها يومى 27 و28 أغسطس الجارى، بمشاركة حوالي 5 آلاف مشارك من اليابان ومن القارة الإفريقية.

ويمثل مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 8" الذي سيعقد بالعاصمة التونسية فرصة استثمارية ودبلوماسية هامة لتونس بعد تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد نتيجة العشرية الأخيرة.

وفى هذا الإطار وصل وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بتونس، رفقة وفد رسمي وقال خلال لقاء مشترك مع نظيره وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي بمقر وزارة الشؤون الخارجية ،الجمعة ، أن تونس مشهورة في اليابان بالمعالم التاريخية القديمة والمناظر الخلابة مؤكدا أنه استشعر أهمية ثروة تونس من الموارد البشرية وثقته بمستقبل تونس المشرق لما تمتلكه من جيل شاب منفتح وذو كفاءة وهو الذين سيفتح لتونس آفاق التطور مستقلا.

ومن جانبها أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء على أهمية انعقاد هذا المنتدى بما سيتضمنه من لقاءات متعددة بين الفاعلين الاقتصاديين في إطار الشراكة بين مختلف الأطراف الاقتصادية والمالية والاستثمارية العمومية والخاصة.

كما نوهت رئيسة الحكومة بأهمية المحاور المطروحة خلال المنتدى الاقتصادي الإفريقي الياباني وخاصة المتعلقة منها بدعم الاقتصاديات الافريقية على مستوى التجديد التقني والتكنولوجي والاقتصاد الأخضر وغيرها من المجالات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم "تيكاد 8" محمد الطرابلسي إن تونس تتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال مؤتمر طوكيو خاصة على مستوى صورة تونس في الخارج ومدى انعكاسا إيجابيا على المستوى الاقتصادي.

يذكر أن الحكومة اليابانية أطلقت مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية "تيكاد" سنة 1993 بهدف تسريع الحوار السياسي بين الفاعلين في أفريقيا والشركاء ورفع التحديات التي تواجهها القارة، وقد حصلت تونس في فبراير 2020 على الموافقة على استضافة تيكاد 8 .