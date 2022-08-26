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تنسيق الجامعات 2022.. غدا انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. غدا انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين معامل التنسيق
كتب محمد صبحى

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تنطلق مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) بين الكليات فى تنسيق الجامعات 2022 ، غدا السبت من خلال موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المُرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى و التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
 
وأكدت وزارة التعليم العالى أنه لا توجد تحويلات ورقية، وأن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، مع استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة)، وأن تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
 

تنسيق الجامعات 2022

نتيجه تنسيق المرحله الثانيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

نتيجه تنسيق المرحلة الثانية 2022

نتيجه تنسيق المرحله الثانيه 2022

موقع التنسيق الالكترونى

رابط موقع التنسيق الالكترونى

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موعد المرحلة الثالثة للتنسيق



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