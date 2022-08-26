تموين الإسكندرية: ضبط أكثر من 200 مخالفة تموينية فى حملات على مستوى كافة الأحياء

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة على مستوى كافة الأحياء ، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام وضبط الأسواق.

وتحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية، قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد مشرف إدارة الرقابة بالمديرية وفريق العمل التابع له بحملات والتى أسفرت عن تحرير عدد 46 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.



ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة آمال عبد الحميد مدير الإدارة والإشراف رضا حسن رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 39 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، منها عدد 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، 46 محضر عدم حمل شهادات صحية، 23 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.



وقد قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ابراهيم خلف مدير الإدارة و الإشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 15 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.



وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير 23 محضر المخابز بلدية مخالفة منها عدد 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر تجميع سلع تموينية، محضر ثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة،محضر حيازة سلع مجهولة المصدر، 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية ، 5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.



كذلك قامت إدارة تموين شرق تحت إشراف فريد شوقى رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن 24 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر لمخبز سياحى بدون ترخيص ، 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، 11 محضر عدم حمل شهادات صحية ، 13 محضر عدم الإعلان عن أسعار بيع السلع الغذائية.



كما قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الادارة و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن 17 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، محضر لبقال تمويني مخالف،3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد،4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق ، محضر طلمبة سولار بدون ترخيص و مصادرة 300 لتر سولار.



وقامت إدارة برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 11 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر حيازة سلع مستوردة مجهولة المصدر، محضر بيع سجائر بسعر أزيد ،5 محاضر عدم حمل شهادات صحية ،9 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.



وقام المركز التمويني الشامل لحى غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة و إشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر لمخبز سياحى بدون ترخيص ،محضرين بيع سجائر بسعر أزيد ،11 محضر لعدم حمل شهادات صحية ، 13 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق ،محضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق ،و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.