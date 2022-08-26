تعرف على محطة الصرف الصحي بقرية "حاجر مشطا" بسوهاج بتكلفة 98 مليون جنيه.. صور

سوهاج - محمود مقبول

المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حياة كريمة كل يوم تطل على المواطنين بمحافظة سوهاج بإنتهاء مشروع جديد.

هذه المشروعات دائما ما تكون في نطاق تطوير البنية التحتية للقرى الأكثر إحتياجا من أجل رفع مستوى المعيشة للمواطنين وخلق بيئة صحية للجميع.

ومن أهم إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة كان مشروع الصرف الصحى، الذى إلى قرى صغيرة ونجوع وتوابع لم يكن أحد يتوقع أن تصل إليها تلك المشروعات العملاقة والتي كانت دائما يتم تنفيذها داخل المدن فقط ومن أخر المشروعات التي تم تنفيذها مشروع محطة صرف صحى حاجر مشطا بمركز طهطا بتكلفه 98 مليون و456 ألف جنيه.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول محطة صرف صحى حاجر مشطا بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج لخدمة 40 ألف نسمة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1 - مكان المحطة قرية حاجر مشطا بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

2 - التكلفة الإجمالية للمحطة بلغت 98 مليون و456 ألف جنيه.

3 - إنشاء المحطة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

4 – المحطة تهدف إلى توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين.

5 – المحطة تخدم أكثر من 40 ألف و518 مواطن حتى عام 2055م.

6 – بلغ عدد الوصلات المنزلية الحالية 1339 وصلة.

7 - مساحة المحطة تبلغ 625 متر مربع.

8 - المحطة تشتمل على " عنبر تشغيل، بيارة بقطر 8 متر، مبنى المولد، مبنى المحولات، غرفة الأمن"، وعدد 3 طلمبات منها 2 عاملة، وطلمبة احتياطي، حيث تصرف الطلمبة 180 لتر/ ثانية؛ لتصل إلى 230 لتر/ ثانية مستقبلية في عام 2055م،

9 - طول الشبكة يبلغ 10850 متر، بأقطار مواسير من 160 وحتى 800 مم، فيما يبلغ قطر مواسير خط الطرد 700 مم بطول 8190 متر.



محطة رفع صرف صحي حاجر مشطا



محطة رفع صرف صحي حاجر مشطا



محطة رفع صرف صحي حاجر مشطا



محطة رفع صرف صحي حاجر مشطا