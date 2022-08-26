تسجيل دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول.
سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 6 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة.
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.
تسجيل دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول بموانئ بورسعيدالجمعة، 26 أغسطس 2022 05:24 م
ميناء بورسعيد
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول.
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