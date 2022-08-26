انتقد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وزارة العدل وقاضيا فيدراليا بعد إصدار إفادة خطية منقحة قدمت عدة تفاصيل جديدة حول البحث فى منزله الخاص به فى وقت سابق من هذا الشهر.
قال ترامب فى منشورعلى موقع تروث سوشيال: "الإفادة منقحة بشدة!!! لم يذكر أى شيء فى الأسلحة النووية، وهى حيلة كاملة للعلاقات العامة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة العدل، أو علاقة العمل الوثيقة بيننا فيما يتعلق بدوران المستندات - لقد قدمنا لهم الكثير".
كما اشتكى ترامب من أن القاضى بروس راينهارت، ما كان يجب أن يوقع على بحث مكتب التحقيقات الفيدرالى فى مار إيه لاجو واقترح أنه كان ينبغى عليه التنحى عن القضية.
تم إصدار الشهادة الخطية بعد ظهر يوم الجمعة، بعد أسبوع واحد من قول راينهارت أن الحكومة الفيدرالية يمكن أن تقدم توصيات للتنقيح، لكنه لا يرى أى سبب للإبقاء على الوثيقة سرية.
قام ترامب فى الأسابيع التى تلت تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالى بمهاجمة القاضى فى القضية وكذلك إنفاذ القانون الفيدرالى، مدعيا أنه ضحية اضطهاد سياسي.
وأكد مرارًا أنه تعاون مع السلطات لتسليم الوثائق قبل التفتيش. أشار المسؤولون الفيدراليون إلى أن لديهم مخاوف بشأن التعامل مع المواد الحساسة وأجروا محادثات سابقة مع ممثلى ترامب حول الوثائق قبل البحث.
حفز البحث دعم الجمهوريين لترامب فى وقت يفكر فيه فى حملة للبيت الأبيض فى عام 2024، حيث جادل الغالبية العظمى من مسؤولى الحزب الجمهورى بأن البحث غير مبرر ودعوا إلى الإفراج عن الإفادة الخطية الكاملة.
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