انتقد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وزارة العدل وقاضيا فيدراليا بعد إصدار إفادة خطية منقحة ‏قدمت عدة تفاصيل جديدة حول البحث فى منزله الخاص به فى وقت سابق من هذا الشهر.‏

قال ترامب فى منشورعلى موقع تروث سوشيال: "الإفادة منقحة بشدة!!! لم يذكر أى شيء فى الأسلحة ‏النووية، وهى حيلة كاملة للعلاقات العامة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة العدل، أو علاقة ‏العمل الوثيقة بيننا فيما يتعلق بدوران المستندات - لقد قدمنا لهم الكثير".

كما اشتكى ترامب من أن القاضى بروس راينهارت، ما كان يجب أن يوقع على بحث مكتب التحقيقات ‏الفيدرالى فى مار إيه لاجو واقترح أنه كان ينبغى عليه التنحى عن القضية. ‏

تم إصدار الشهادة الخطية بعد ظهر يوم الجمعة، بعد أسبوع واحد من قول راينهارت أن الحكومة ‏الفيدرالية يمكن أن تقدم توصيات للتنقيح، لكنه لا يرى أى سبب للإبقاء على الوثيقة سرية.‏

قام ترامب فى الأسابيع التى تلت تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالى بمهاجمة القاضى فى القضية وكذلك ‏إنفاذ القانون الفيدرالى، مدعيا أنه ضحية اضطهاد سياسي.‏

وأكد مرارًا أنه تعاون مع السلطات لتسليم الوثائق قبل التفتيش. أشار المسؤولون الفيدراليون إلى أن ‏لديهم مخاوف بشأن التعامل مع المواد الحساسة وأجروا محادثات سابقة مع ممثلى ترامب حول الوثائق ‏قبل البحث.‏

حفز البحث دعم الجمهوريين لترامب فى وقت يفكر فيه فى حملة للبيت الأبيض فى عام 2024، حيث ‏جادل الغالبية العظمى من مسؤولى الحزب الجمهورى بأن البحث غير مبرر ودعوا إلى الإفراج عن الإفادة ‏الخطية الكاملة.‏