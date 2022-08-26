"بيطرى الشرقية" ينظم ندوة تفاعلية لتنشيط التأمين على الثروة الحيوانية

الشرقية - إيمان مهنى

نظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية، ندوة تفاعلية في مجال التأمين على الماشية بحضور الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير المديرية ، اللواء دكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للشئون البيطرية ورئيس مجلس إدارة صندوق التامين على الماشية .

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى، أن الندوة التفاعلية جاءت تنفيذاً لتوصيات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية لتنشيط عملية التأمين على الماشية وتذليل العقبات التي توجها للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وذلك بقاعة الإجتماعات بالمديرية .

وشدد مدير المديرية على ضرورة بذل كل الجهد والتميز في العمل للوصول إلى أفضل أداء للخدمة البيطرية للمواطنين وترغيبهم في التأمين علي حيواناتهم وزيادة استثماراتهم في تربية رؤوس الماشية سواء التسمين أو الحلاب مما يؤدي إلي زيادة إنتاج اللحوم الحمراء وتحقيق الإكتفاء الذاتي في إنتاج الألبان.

وشهدت فعاليات الندوة محاضرة لكلا من اللواء دكتور ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري ، والدكتور عصام إبراهيم المدير العام التنفيذي لصندوق التأمين الثروة الحيوانية، ليشيرا فيها إلي أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في تنمية الثروة الحيوانية في مصر والحفاظ عليها ودعم المربين وكذلك دور الصندوق في تقديم خدمة التغطية التأمينية على الثروة الحيوانية المملوكة للمواطنين والتي يتم التأمين عليها ضد جميع الأمراض الوبائية "النفوق - الذبح الإضطراري – السطو- خيانة الأمانة – السرقة – الحريق – الحوادث"، وذلك للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

وشارك بالحضور كلا من الدكتور عصام محمد إبراهيم المدير العام التنفيذي لصندوق التأمين على الماشية والمهندس وائل شاهين رئيس قطاع صندوق التأمين على الماشية والدكتور عبد العليم فؤاد نقيب الأطباء البيطريين بالشرقية والدكتوره شهيرة حنفي مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية ومديري إدارات "الخدمات – الإرشاد – الشئون القانونية – نظم المعلومات"، ومدير مكتب التأمين بالمديرية و أطباء أقسام التأمين على الماشية بالإدارات الخارجية .