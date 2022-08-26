بالأسماء.. إصابة 11 شخصا بينهم 3 أطفال في حادث تصادم محور الضبعة مطروح

مطروح -فريق المحافظات

استقبلت مستشفى الضبعة المركزي محافظة مطروح اليوم الجمعة، 11 مصابا في حادث تصادم سيارتين في الكيلو 27 بطريق محور الضبعة، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف، ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.



البداية عندما تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح، إخطارا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق محور الضبعة الكيلو 27 ، ووجود عدد من المصابين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف الي محل البلاغ.



وتبين أن المصابين بمستشفى الضبعة المركزي، هم كل من " فهيمة محمد عمر 45 سنة مصابة بكدمة بالظهر، مصطفى محمد كمال عامين مصاب بكدمة بالكتف الايمن، كريم محمد فاروق 9 سنوات مصاب بسحجات في الجسم، أحمد محمد فاروق 14 سنة مصاب بكدمة بالجانب الايمن والكتف الايسر، لبنى محمد فاروق 19 سنة مصابة بكدمة بالكتف الأيمن وسحجات بالوجه والجسم، وسارة ناصر السيد 17 سنة مصابة بكدمة بالرأس وسحجات بالجسم، كوثر محمد فاروق 24 سنة مصابة بكدمة بالرأس والركبة اليمنى و ندا فوزي فتحي 24 سنة مصابة بكدمة بالرأس والكتف الايسر، محمد ناصر السيد 24 سنة مصاب بسحجات في الجسم، نور محمد عبد المهيمن 12 سنة مصاب بكدمة أسفل الظهر وكدمات بالكوع والركبة اليمنى، ريتاج محمد كمال 6 سنوات مصابة بسحجات في الجسم".



وتم تلقيهم العلاج اللازم، بمستشفى الضبعة المركزي العامة مستقرة، وتم تحرير محضر بالواقعة ،وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.







