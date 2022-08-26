اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 أغسطس 2022 05:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المحرك الرئيسى.. ارتفاع طلب الدول النامية على النفط 2.7 ليصـل لـ46.5 مليـون برميل يوميا

الجمعة، 26 أغسطس 2022 04:00 ص
المحرك الرئيسى.. ارتفاع طلب الدول النامية على النفط 2.7 ليصـل لـ46.5 مليـون برميل يوميا النفط
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع طلب الدول النامية ( بضمنها الصين ) على النفط بحـوالي 2.7 مليـون برميل يوم خـلال عـام 2021 مقارنـة بالـعـام السابق ليصـل إلـى 46.5 مليـون برميل / يوم، أى بمعدل نمـو 6.2 % بالمقارنة مع العام السابق وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".
 
وأشار التقرير، أن طلب الدول النامية يعد المحرك الرئيسي للطلب العالمى على النفط، فقد ساهم هذا الارتفاع بنسبة 48.2 % من مجمل النمو فى الطلب العالمى على النفط خلال عـام 2021. وضمن هذه المجموعة ارتفع الطلـب فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2021 بنحو 700 ألف برميل / يوم مقارنة بمستوياته للعام السابق مسجلاً 12.3 مليون برميـل / يوم.
 
وتابع التقرير، ارتفاع طلـب الـدول العربيـة بنـحـو 400 ألـف برميل / اليوم ليبلغ 7 مليون برميل / يوم خلال عام 2021 ، كما ارتفع الطلـب فى باقى الدول الأخرى فى المنطقة بنحو 300 ألف برميل / اليوم ليبلغ 5.3 مليون برميل يوم.
 
وذكر التقرير، يعزى الارتفاع فى طلب الدول العربية بشكل رئيسي إلى نمو طلب الدول الأعضاء فى أوابك بنحو 300 ألف برميل / اليوم ليبلغ 5.9 مليون برميل / يوم خلال عام 2021، أى بنسبة ارتفاع بلغت 5.4 % بالمقارنة مع العام السابق.

نفط

اوابك

الشرق الأوسط

أفريقيا

الطلب على النفط

النفط الخام



الموضوعات المتعلقة

كيف تأثرت أسعار النفط بعد تصريحات وزير الطاقة السعودى؟

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:56 م

أسعار النفط تسجل 99.82 دولار لبرنت و93.47 دولار للخام الأمريكى

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:00 م

أزمة النفط العالمية.. وزير الطاقة السعودى: "أوبك +" تتعامل مع التحديات واتفاقية جديدة لما بعد 2022.. الأمين العام لـ"أوبك": روسيا لاعب رئيسى فى خارطة الطاقة.. الكويت تعلن عن زيادة إنتاجها النفطى.. وواشنطن ترد

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:00 م

4.8 مليون برميل يوميا.. ارتفاع الطلب الهندى على النفط

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 04:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة